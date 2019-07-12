Yağmur suyu hatları ile vatandaşlar rahat bir nefes alıyor

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, yağmur suyu hatları ile mahalleleri taşkınlardan koruyor. Bu kapsamda, Köprübaşı ilçesine bağlı Namık Kemal Mahallesinde yağmur suyu hattı döşeme çalışması gerçekleştirildi. Gördes yolu üzerinde bulunan Evren Caddesinde hayata geçirilen çalışma ile mahalle sakinleri ve bölge esnafı rahat bir nefes aldı. Hat döşeme çalışmasının ardından ızgara montajı da yapıldı. MASKİ İlçe Şefi Enver Çetin de çalışmaları yakından takip etti.

"MASKİ'NİN ÇALIŞMALARINDAN MEMNUNUZ"

Mahalle Muhtarı Seyfettin Kabadayı, "MASKİ'nin çalışmalarından memnunuz. Sadece bir telefon kadar uzağımızdalar. Allah razı olsun. Cengiz Başkanımızı seviyoruz. Cengiz Başkanın ve ekibinin çalışmaları çok iyi" dedi.

Kaynak: Bültenler