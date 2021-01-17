Yağmur suyu hasadıyla susuzluğa karşı önlem çağrısı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLARTÜMÜ

Yağmur suyu hasadıyla susuzluğa karşı önlem çağrısı

17.01.2021 11:03 | Son Güncelleme: 17.01.2021 11:08
Yağmur suyu hasadıyla susuzluğa karşı önlem çağrısı

İZMİR Ekonomi Üniversitesi'nden Dr. Öğretim Üyesi Aslı Bor, Türkiye'nin suyu kısıtlı olan ülkelerden biri olduğunu belirterek, "Yerleşim yerlerinde yapabileceğimiz en değerli uygulama, bina çatılarındaki yağmur suyunun toplanmasıyla elde edilen 'yağmur suyu hasadı'dır.

İZMİR Ekonomi Üniversitesi'nden Dr. Öğretim Üyesi Aslı Bor, Türkiye'nin suyu kısıtlı olan ülkelerden biri olduğunu belirterek, "Yerleşim yerlerinde yapabileceğimiz en değerli uygulama, bina çatılarındaki yağmur suyunun toplanmasıyla elde edilen 'yağmur suyu hasadı'dır. Bu sudan bahçede, mesken içi ısıtmada, arıtılarak evsel kullanımda yararlanılabilir" dedi.

Küresel iklim değişikliği ve nüfus artışı gibi etkenlere bağlı olarak en kurak kışlarından birini yaşayan Türkiye için uzmanlar, kuraklık uyarısında bulunuyor. Bin metreküplük kişi başı su tüketiminin altındaki ülkeler, 'su fakiri' olarak nitelendirilirken, bin 400 metreküplük tüketimiyle Türkiye 'su kısıtı' ülkeler arasında yer alıyor. Ancak tehlike çanları çalıyor. Bazı uygulamalarla kötü senaryoların önüne geçilebileceğini ifade eden İzmir Ekonomi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Aslı Bor, "Yerleşim yerlerinde yapabileceğimiz en değerli uygulama yağmur suyu hasadıdır. Yağmur suyu hasadı, binaların çatılarında yağmur suyunun toplanması ve depolanmasıdır. Gerektiğinde bu sudan özellikle bahçe sulama, arıtılarak evsel kullanım gibi noktalarda yararlanılabilir. Mesken içi ısıtmada bile bu su kullanılabilir. Aynı zamanda tuvalet haricindeki evsel su, tekrardan arıtılarak evsel kullanıma sokulabilir. Bu uygulamayı da 'gri su' olarak adlandırıyoruz. Bu toplam giderin yüzde 50'si kadardır. Artık suyun arıtılarak yeniden kullanılması bir zorunluluk, ihtiyaçtır" dedi.

Dünyanın yaşadığı en büyük problemlerden birinin küresel iklim değişikliği olduğunun altını çizen Bor, "Bunun sonucunda yağışlar düşmekte ve sıcaklıklar artmaktadır. Kuraklık problemini ise sadece küresel iklim değişikliğine bağlamak doğru değildir. Nüfus artışı, kırsal kesimlerden büyükşehirlere artan göç, evsel ve sanayi kaynaklı kirlilik sonucunda yağış rejiminin değişmesi hidrolojik döngünün bütün unsurlarını ve doğal kaynakları bozmaktadır. Su miktarı bunun sonucu olarak nicelik ve nitelik olarak düşmekte ve suyun azlığı ve tüketim talebi arasındaki uçurum git gide büyümektedir" dedi.Toplam yağış miktarının da azaldığının altını çizen Dr. Bor, "Şu an toplam yağış miktarı, geçen sene değerlerine göre yüzde 80 civarında düşmüştür. Türkiye'nin en önemli üçüncü büyükşehri İzmir'de nüfus 4,5 milyon civarındadır. İzmir'in su ihtiyacını yüzde 56 oranında yer altı suları karşılamaktadır. Yüzde 44'lük kısım da barajlar tarafından karşılanmaktadır. Bunun yüzde 40'lık önemli miktarı da Tahtalı Barajı'ndan sağlanmaktadır. Şu an İZSU verilerine göre barajdaki doluluk oranı yüzde 38- 39 civarında" dedi.

Yağmur suyu hasadıyla susuzluğa karşı önlem çağrısı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Selçuk Özdağ Meral Akşener Fahrettin Koca Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Sezen Aksu Hande Erçel Demet Akalın Seren Serengil
Spor Ali Koç Mesut Özil Ozan Tufan İsmail Kartal İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kar Bursa Ankara Otomobil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Yağmur suyu hasadıyla susuzluğa karşı önlem çağrısı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.1.2021 11:17:45. #1.15#
title