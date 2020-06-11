Yağmur suyu giderinde mahsur kalan köpeği inşaat işçileri kurtardı Isparta'da yağmur suyu giderinde mahsur kalan köpeği inşaat işçileri kurtardı.

Isparta'da yağmur suyu giderinde mahsur kalan köpeği inşaat işçileri kurtardı.

Isparta Uygulama Bilimler Üniversitesinin rektörlük ek binasın inşaatında çalışan işçiler, yağmur suyu giderinde mahsur kalan köpeği fark etti.

Boşluğa inen işçilerden biri köpeği mahsur kaldığı yerden çıkarmayı başardı.

İşçiler tarafından su ve ekmek verilen köpek, daha sonra gözden kayboldu.

Kaynak: AA