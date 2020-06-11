Yağmur suyu giderinde mahsur kalan köpeği inşaat işçileri kurtardı
Isparta'da yağmur suyu giderinde mahsur kalan köpeği inşaat işçileri kurtardı.
11.06.2020 13:09 | Son Güncelleme: 11.06.2020 13:56
Isparta'da yağmur suyu giderinde mahsur kalan köpeği inşaat işçileri kurtardı.
Isparta Uygulama Bilimler Üniversitesinin rektörlük ek binasın inşaatında çalışan işçiler, yağmur suyu giderinde mahsur kalan köpeği fark etti.
Boşluğa inen işçilerden biri köpeği mahsur kaldığı yerden çıkarmayı başardı.
İşçiler tarafından su ve ekmek verilen köpek, daha sonra gözden kayboldu.
Kaynak: AA