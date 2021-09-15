YAĞMUR SULARI, KALEDE ŞELALE OLUŞTURDU

Karaman'ın Ermenek ilçesinde öğle saatlerinde başlayan sağanak yağmur nedeniyle Firan Kalesi'nde biriken su, kayalıkların aşınan bölümünden adeta şelale oluşturup aktı. O anlar çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi. Taşeli Platosunda yer alan Ermenek'da bugün öğle saatlerinde başlayan yağmur hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle Firan kalesinde biriken sular, kayalıkların aşınan bölümünden adeta şelale oluşturup aktı. Yaklaşık 100 metre yükseklikten akan suyun aktığını fark eden çevredekiler o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri