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Yağmur sonrası yola düşen kayalar temizlendi

İhlas Haber Ajansı / Alican Gümüş - Haberler | Yerel

Yağmur sonrası yola düşen kayalar temizlendi Karayolu ekipler tarafından temizlendikten sonra yeniden ulaşıma açıldı Hatay'da yağmur sonrası, Samandağ-Arsuz ilçelerini birbirine bağlayan çevre yoluna kayalar düştü.

Yağmur sonrası yola düşen kayalar temizlendi

Karayolu ekipler tarafından temizlendikten sonra yeniden ulaşıma açıldı

HATAY - Hatay'da yağmur sonrası, Samandağ- Arsuz ilçelerini birbirine bağlayan çevre yoluna kayalar düştü. Yol temizlendikten sonra tekrar trafiğe açıldı.

Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde etkili olan sağanak yağışlar nedeniyle Samandağ-Arsuz Çevreyolunda kaya parçaları yola döküldü. Küçük ve büyük kaya parçalarının yola dökülmesi sonucu bir süre yol ulaşıma kapatıldı.

Ekipler tarafından temizlendikten sonra yol tekrar trafiğe açıldı.

Yağmur sonrası yola düşen kayalar temizlendi

Yağmur sonrası yola düşen kayalar temizlendi

Yağmur sonrası yola düşen kayalar temizlendi

Yağmur sonrası yola düşen kayalar temizlendi
İhlas Haber Ajansı / Alican Gümüş - Son Dakika Haberleri
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