Yağmur sonrası yola düşen kayalar temizlendi

Karayolu ekipler tarafından temizlendikten sonra yeniden ulaşıma açıldı

HATAY - Hatay'da yağmur sonrası, Samandağ- Arsuz ilçelerini birbirine bağlayan çevre yoluna kayalar düştü. Yol temizlendikten sonra tekrar trafiğe açıldı.

Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde etkili olan sağanak yağışlar nedeniyle Samandağ-Arsuz Çevreyolunda kaya parçaları yola döküldü. Küçük ve büyük kaya parçalarının yola dökülmesi sonucu bir süre yol ulaşıma kapatıldı.

Ekipler tarafından temizlendikten sonra yol tekrar trafiğe açıldı.