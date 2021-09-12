Yağmur sonrası yola düşen kayalar temizlendi
İhlas Haber Ajansı / Alican Gümüş - Haberler | Yerel
Yağmur sonrası yola düşen kayalar temizlendi Karayolu ekipler tarafından temizlendikten sonra yeniden ulaşıma açıldı Hatay'da yağmur sonrası, Samandağ-Arsuz ilçelerini birbirine bağlayan çevre yoluna kayalar düştü.
Yağmur sonrası yola düşen kayalar temizlendi
Karayolu ekipler tarafından temizlendikten sonra yeniden ulaşıma açıldı
HATAY - Hatay'da yağmur sonrası, Samandağ- Arsuz ilçelerini birbirine bağlayan çevre yoluna kayalar düştü. Yol temizlendikten sonra tekrar trafiğe açıldı.
Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde etkili olan sağanak yağışlar nedeniyle Samandağ-Arsuz Çevreyolunda kaya parçaları yola döküldü. Küçük ve büyük kaya parçalarının yola dökülmesi sonucu bir süre yol ulaşıma kapatıldı.
Ekipler tarafından temizlendikten sonra yol tekrar trafiğe açıldı.