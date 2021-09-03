Yağmur sonrasi onarim

Giresun Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ve Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler belirlenen program dahilinde kentin farklı bölgelerinde çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Giresun Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ve Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler belirlenen program dahilinde kentin farklı bölgelerinde çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Çalışmalar kapsamında ekipler yağmurdan dolayı bozulan yol ve kaldırımları onarırken, diğer çalışmaları da beraberinde yürütüyor.

Bu kapsamda; Osmaniye Mahallesi Yeşiltepe Sokak'ta kanalizasyon ve parke tamiratı, Sokakbaşı mevkii Müze yolunda küp taş tamiratı, Gemilerçekeği Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi'nde içme suyu hattı tamiratı, Hacisayam Mahallesi Kabacakuz Sokak'ta içme suyu şebeke hattı tamiratı gerçekleştiriliyor.

Giresun Belediyesi yetkilileri tarafından yapılan açıklamada: "Her geçen gün büyüyen ve gelişen şehrimizde vatandaşlarımızın kaliteli ve konforlu bir şekilde ulaşımlarını sağlamaları için çalışmalarımız belirlenen program çerçevesinde hızla devam ediyor" denildi.

Kaynak: Habermetre