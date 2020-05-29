Yağmur sonrası oluşan gökkuşağı şaşırttı...Çift görünümlü gökkuşağını adeta bir spiker gibi anlattı
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Yağmur sonrası oluşan gökkuşağı şaşırttı...Çift görünümlü gökkuşağını adeta bir spiker gibi anlattı

Yağmur sonrası oluşan gökkuşağı şaşırttı.

29.05.2020 20:20 | Son Güncelleme: 29.05.2020 20:24

Yağmur sonrası oluşan gökkuşağı şaşırttı...Çift görünümlü gökkuşağını adeta bir spiker gibi anlattı

ADANA - Adana'nın Kozan ilçesinde yağmur sonrası oluşan gökkuşağını gören vatandaş cep telefonuna sarılarak oluşan çift görünümlü gökkuşağını adeta bir spiker gibi anlatarak sosyal medya hesabından paylaştı.

Yağmur sonrası oluşan çift görünümlü gökkuşağını cep telefonu kamerasına alarak bir yandan gökkuşağını çeken diğer yandan da haber modunda anlatan Ramazan İmir adlı vatandaş konuşmasında; "Sevgili izleyiciler şuanda Adana'nın Kozan İlçesindeyiz. Yağmur sonrası gördüğünüz gibi bir gökkuşağı oluştu. Bu nadir ve ender görülen bir olay. Gökkuşağının çift şekilde oluşması yarı bir özellik taşıyor" dedi.

Yağmur sonrası oluşan gökkuşağı şaşırttı...Çift görünümlü gökkuşağını adeta bir spiker gibi anlattı

Kaynak: İHA

Manşet

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