Yağmur sonrası oluşan gökkuşağı kendine hayran bıraktı
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Yağmur sonrası oluşan gökkuşağı kendine hayran bıraktı

30.10.2020 18:00 | Son Güncelleme: 30.10.2020 18:20

İstanbul'da etkili olan yağışlı hava sonrası gökyüzünde oluşan gökkuşağı İstanbulluları karşıladı.

İstanbul'da etkili olan yağışlı hava sonrası gökyüzünde oluşan gökkuşağı İstanbulluları karşıladı. Gökyüzünde beliren gökkuşağının renkli görüntüsü kendine hayran bıraktı.

İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren ara ara yağmur yağışı etkisini gösterdi. Yağışın ardından gökyüzünde oluşan gökkuşağı renkli görüntüler oluşturdu. Yağmurun ardından gökyüzünde oluşarak İstanbulluları karşılayan gökkuşağı görenleri kendine hayran bıraktı.

(İHA)

Yağmur sonrası oluşan gökkuşağı kendine hayran bıraktı
Yağmur sonrası oluşan gökkuşağı kendine hayran bıraktı
Yağmur sonrası oluşan gökkuşağı kendine hayran bıraktı
Yağmur sonrası oluşan gökkuşağı kendine hayran bıraktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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