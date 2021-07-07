Yağmur sonrası oluşan gökkuşağı hayran bıraktı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Yağmur sonrası oluşan gökkuşağı hayran bıraktı

İhlas Haber Ajansı / Olgun Yıldız - Haberler | Yerel

- Yağmur sonrası oluşan gökkuşağı hayran bıraktı Ardahan'ın Çıldır ilçesindeki yağış sonrası ortaya çıkan gökkuşağı izleyenleri hayran bıraktı.

- Yağmur sonrası oluşan gökkuşağı hayran bıraktı

ARDAHAN - Ardahan'ın Çıldır ilçesindeki yağış sonrası ortaya çıkan gökkuşağı izleyenleri hayran bıraktı.

Ardahan'ın Çıldır ilçesinde aniden başlayan sağanak yağış sonrasında güneşin kendini göstermesiyle birlikte gökkuşağı meydana geldi. Çıldır ilçesi kırsalında gözlemlenebilen gökkuşağı görenleri büyüledi.

Gökkuşağının yağmurdan sonra çıktığını söyleyen 12 yaşındaki Öner Yıldız, "Çok güzel bir görüntü. İzlemeye doyamıyoruz" dedi.

Gökkuşağı nasıl oluşur?

Gökkuşağı, güneş ışınlarının yağmur damlalarında veya sis bulutlarında yansıması ve kırılmasıyla meydana gelen ve ışık tayfı renklerinin bir yay şeklinde göründüğü meteorolojik bir olaydır. Gökkuşağında görülen yedi renk, kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, lacivert, mavi ve mordur. Tipik bir gök kuşağı kırmızı, turuncu, yeşil, mavi ve mor renklerinden meydana gelen bir renk sırasına sahip bir veya daha fazla aynı merkezli arklardan oluşur.

Yağmur sonrası gökkuşağı şöleni

Gökkuşakları, ışık ışınlarının yağmur damlaları ve sis tanecikleri tarafından kırılması, yansıtılması ve dağıtılması ile meydana gelir. Büyük damlaların meydana getirdiği kuşaklar en parlak ve renk ayrılması en belirgin olanlarıdır. Küçük yağmur damlalarının meydana getirdiği kuşaklar ise daha zayıf ve daha geniş olurlar. Bunun en tipik örneği sis kuşağı olarak da isimlendirilen ve sis bulutu veya buğusu tarafından meydana getirilen beyaz kuşaklardır.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Yağmur sonrası oluşan gökkuşağı hayran bıraktı
Yağmur sonrası oluşan gökkuşağı hayran bıraktı
Yağmur sonrası oluşan gökkuşağı hayran bıraktı
Yağmur sonrası oluşan gökkuşağı hayran bıraktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Olgun Yıldız

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Muharrem İnce Mustafa Şentop Süleyman Soylu Numan Kurtulmuş
Magazin Tarkan Ahmet Kaya Ebru Gündeş Kartal Tibet
Spor Metin Oktay Bülent Uygun Abdullah Avcı Mostafa Mohamed Younes Belhanda
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Yağmur sonrası oluşan gökkuşağı hayran bıraktı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.7.2021 10:08:50. #1.15#

title