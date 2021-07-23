Yağmur sonrası Karadeniz'de dalga oluştu
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Yağmur sonrası Karadeniz'de dalga oluştu

Yağmur sonrası Karadeniz'de dalga oluştu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Zonguldak'ta iki gündür etkili olan şiddetli yağış sonrası limanda dalga oluştu.

Zonguldak'ta iki gündür etkili olan şiddetli yağış sonrası limanda dalga oluştu.

Zonguldak'ta iki gündür etkili olan sağanak yağışın ardından limanda dalga oluştu. Yağmur sonrası oluşan rüzgar nedeniyle liman mevkiinde oluşan dalgalar mendireği aştı. Açıkta bekleyen bir yük gemisi ise adeta beşik gibi sallandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün kentte yağışın etkili olacağını duyurmasının ardından Zonguldak'ta da sabah saatlerinde Liman Caddesi'nde rüzgar nedeniyle oluşan dalgalar mendireği aştı.

Balıkçı tekneleri liman içine demirlerken açıkta bekleyen iki yük gemisinden biri adeta beşik gibi sallandı. Rüzgarın hızının saatte 8 ila 15 kilometre arasında olurken etkisini göstermesi beklenirken nem oranının yüzde 65, oranında olduğu öğrenildi. Yağışlı havanın akşam saatlerinden itibaren etkisini kaybedeceği ve yarından itibaren ise yerini güneşli ve sıcak havaya bırakacağı tahmin ediliyor. - ZONGULDAK

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Yağmur sonrası Karadeniz'de dalga oluştu
Yağmur sonrası Karadeniz'de dalga oluştu
Yağmur sonrası Karadeniz'de dalga oluştu
Yağmur sonrası Karadeniz'de dalga oluştu
Yağmur sonrası Karadeniz'de dalga oluştu
Yağmur sonrası Karadeniz'de dalga oluştu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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