Yağmur sonrası göl ve dere taştı, restoran sular altında kaldı
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Yağmur sonrası göl ve dere taştı, restoran sular altında kaldı

Yağmur sonrası göl ve dere taştı, restoran sular altında kaldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, aniden bastıran yağmur sele neden oldu.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, aniden bastıran yağmur sele neden oldu. Gölet ve dere taşınca restoran sular altında kaldı.

Alınan bilgiye göre, aniden bastıran ve 30 dakika boyunca etkili olan yağmur ve dolu hasara neden oldu. İlçeye bağlı Devekayası köyündeki dere ve göletin taşması sonucu restoran yağmur sularına teslim oldu. Sel sonrası o anları cep telefonuyla kayda alan vatandaş ise şaşkınlığını gizleyemedi. Olay sonrası selin vurduğu restoranda ise maddi hasar meydana geldi. - KÜTAHYA

Yağmur sonrası göl ve dere taştı, restoran sular altında kaldı
Yağmur sonrası göl ve dere taştı, restoran sular altında kaldı
Yağmur sonrası göl ve dere taştı, restoran sular altında kaldı
Yağmur sonrası göl ve dere taştı, restoran sular altında kaldı
Yağmur sonrası göl ve dere taştı, restoran sular altında kaldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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