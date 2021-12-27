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Yağmur sonrası gökkuşağı şöleni

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Antalya'nın Serik ilçesinde yağmur sonrası ortaya çıkan gökkuşağı görsel şölen yaşattı.

ANTALYA (İHA) - Antalya'nın Serik ilçesinde yağmur sonrası ortaya çıkan gökkuşağı görsel şölen yaşattı.

Serik ilçesine bağlı Deniztepesi Mahallesi'nde yağmur sonrası güneşin kendini göstermesiyle birlikte gökyüzünde gökkuşağı meydana geldi. Gökkuşağını gören vatandaşlar, o anları cep telefonu ile kaydetti. Gördüğü gökkuşağı manzarasını kayıt altına alan bir vatandaş, "Gökkuşağı kendini dağlardan dağlara vermiş. Görüyorsunuz gökkuşağını, çok güzel" dedi.

(Mehmet Demirci/İHA)

Yağmur sonrası gökkuşağı şöleni

Yağmur sonrası gökkuşağı şöleni

Yağmur sonrası gökkuşağı şöleni

Yağmur sonrası gökkuşağı şöleni

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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