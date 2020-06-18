Yağmur sonrası gökkuşağı şöleni
Ankara'nın Çubuk ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan yağmurun ardından beliren gökkuşağı, renkli görüntüler oluşturdu.
18.06.2020 21:45 | Son Güncelleme: 18.06.2020 21:53
Ankara'nın Çubuk ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan yağmurun ardından beliren gökkuşağı, renkli görüntüler oluşturdu.
Çubuk'ta yağmurun ardından akşam saatlerinde güneşin kendini göstermesiyle birlikte gökkuşağı meydana geldi. İlçenin bir çok noktasından görünen ve iki katman şeklinde görülen gökkuşağı izleyenleri hayran bıraktı.
Kaynak: AA