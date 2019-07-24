Yağmur sonrası evini su basan hamile kadın acil doğuma alındı

Kötü kokuya dayanamadı, doğuma alındı

Evinin giderleri taşan 9 aylık hamile kadın kokuya dayanamayarak bayıldı

İSTANBUL - Fatih'te etkili olan sağanak yağış nedeniyle rögarların tıkanması sonucu bebek bekleyen Hasan ve Nura Aydın çiftinin evlerinin giderleri taştı. Giderlerin taşması sonucu kötü kokudan zehirlenen 9 aylık hamile Nura Aydın hastaneye kaldırılarak doğuma alındı.

Fatih'te öğle saatlerinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle rögar giderlerinin tıkanması sonucu bebek bekleyen Hasan ve Nura Aydın çiftinin bodrum kattaki evlerinin gideri taştı. Lavabo giderlerinin tüm evi sarması sonucu Hasan ve Nura Aydın çifti zor anlar yaşadı. Kısa bir süre kötü kokuya maruz kalan 9 aylık hamile Nura Aydın, kokudan zehirlenerek ambulansla hastaneye kaldırıldı. Doktorlar tarafından ilk müdahalesi yapılan Nura Aydın daha sonra doğuma alındı. Eşini ağabeyiyle hastaneye yollayan Hasan Aydın ise kendi imkanlarıyla evindeki pis suları temizlemeye başladı. Birçok eşyasının kullanılamaz hale geldiğini söyleyen Hasan Aydın, yetkililerden yardım bekliyor.

"Kötü kokudan bayılan eşimi acil bir şekilde doğuma aldılar"

Eşinin kötü kokudan zehirlenerek acil bir şekilde doğuma alındığını söyleyen Hasan Aydın, "Sabah eşimin bağırma sesiyle uyandım. Banyoya girdiğimde klozetten ve giderlerden suların fışkırdığını gördüm. Eşim de 41 haftalık hamile olduğu için kokuya dayanamayarak bayıldı. İSKİ'yi aradık, gelen giden olmadı. İtfaiye geldi, itfaiye sadece fotoğraf çekerek gitti. Eşimi doğuma aldılar. Ağabeyim ile ablam var yanında. Evimde bebek eşyaları var. Hazırlık yapmıştık. Bebek eşyalarının hepsi gitti" diye konuştu.

Kaynak: İHA