Yağmur sonrası Eminönü'nde oluşan trafik yoğunluğu havadan görüntülendi İstanbul'da aniden bastıran sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

İstanbul 'da aniden bastıran sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Eminönü 'nde yağış nedeniyle oluşan trafik yoğunluğu havadan görüntülendi.

İstanbul'un bazı bölgelerinde aniden bastıran sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Birçok noktada cadde ve yollar göle dönerken araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Yağışın en çok etkilediği yerlerden biri de Eminönü oldu. Eminönü'nde bulunan dükkanları su basarken vatandaşlar zor anlar yaşadı.Sağanak yağış trafiği de olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle yavaşlayan araçlar ve Eminönü'nde bulunan alt geçidin kapanmasının ardından trafik kilitlendi. Eminönü'nde oluşan trafik yoğunluğu havadan görüntülendi.

- İstanbul

Kaynak: DHA