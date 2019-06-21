Yağmur sonrası bozulan yollarda çalışma

Manisa Büyükşehir Belediyesi, hafta içinde Demirci, Gördes, Salihli, Kırkağaç, Akhisar, Gölmarmara ve Soma ilçelerinde etkili olan şiddetli sağanak yağışın ardından bozulma olan yollarda hızla çalışma ve düzenleme çalışması başlatarak, vatandaşların herhangi bir olumsuzluk yaşamalarının önüne geçti. Yağışın hemen ardından harekete geçen Büyükşehir ekipleri, vatandaşların takdirini topladı.

Manisa'nın Demirci, Gördes, Salihli, Kırkağaç, Akhisar, Gölmarmara ve Soma ilçeleri, hafta içinde yoğun ve şiddetli yağışa teslim oldu. Şiddetli sağanak, günlük yaşamı olumsuz etkilerken, taşkınları ve su birikmeleri nedeniyle sürücüler de zorluklar yaşadı. Yağış sırası ve sonrasında teyakkuz halinde olan Manisa Büyükşehir Belediyesi de, vatandaşların herhangi bir sorunla karşı karşıya kalmaması için seferber oldu. Yağışın kesilmesinin ardından da, çökme ve bozulma yaşanan yollar için Yol Yapım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, hemen çalışmaya koyuldu.

Çökme, bozulma ve küçük çaplı toprak kaymaları nedeniyle kapanan yollarda iş makineleri, kamyonlar ve personelleriyle hızla çalışma başlatan Manisa Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin hummalı çalışması, Manisalı vatandaşların takdirini topladı. Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün öncülüğünde vatandaşların huzur ve güveni için çalıştıklarını vurgulayan Manisa Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım ve Onarım Dairesi Başkanı Kurtuluş Kuruçay, yollarda güvenli seyahat için çalışmalarının süreceğini söyledi. - MANİSA

Kaynak: İHA