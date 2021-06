Yağmur sonrası araçta mahsur kalan vatandaşın halat yardımıyla yüzerek kurtarıldığı anlar kameralara yansıdı

Ankara'da şiddetini artıran yağmur yağışı sonrası yollarda biriken sularda mahsur kalan bir vatandaşı, başka bir vatandaş halat yardımıyla yüzerek kurtardı.

Ankara'da şiddetini artıran yağmur yağışı sonrası yollarda biriken sularda mahsur kalan bir vatandaşı, başka bir vatandaş halat yardımıyla yüzerek kurtardı. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, Ankara'nın Yenimahalle ilçesi OSTİM Mahallesinde meydana geldi. Dün akşam saatlerinde başlayan yağmur yağışı sonrası yollarda biriken yağmur suları sokakları, havuz alanına çevirdi. Bir vatandaş tarafından kayıt edilen görüntülerde, yoğun yağmur sonrası bir vatandaş aracın arka kısmında mahsur kaldığı görülürken, yardımına ise çevredeki vatandaşlar koştu. Biriken yağmur sularında yüzerek mahsur kalan vatandaşın yardımına koşan kişiye, bir başka vatandaş halat atarak yardımcı oldu. Kurtarma anları ise an be an kameralara yansıdı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı