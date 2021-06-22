Yağmur sonrası alt geçitte biriken sular 20 saattir tahliye ediliyor

Eskişehir'de dün etkili olan sağanak yağışın ardından adeta gölete dönen çevreyolundaki Kartal Alt Geçidinde biriken yağmur sularının tahliyesi hala devam ediyor.

Eskişehir'de dün etkili olan sağanak yağışın ardından adeta gölete dönen çevreyolundaki Kartal Alt Geçidinde biriken yağmur sularının tahliyesi hala devam ediyor.

Kent genelinde etkili olan sağanak yağmur, sokak araları ve caddelerde sele neden olmuştu. Eskişehir-Ankara karayolu üzerinde bulunan bazı alt geçitlerde biriken yağmur suları adeta gölet oluşturdu. Karayolları 4. Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin dün akşam saatlerinden itibaren başladığı su tahliyesi hala devam ediyor. Yaklaşık 20 saattir yağmur suyuyla dolan Kartal Alt Geçit Köprüsü'nde taşıt trafiği de yavaşlarken, sürücüler dikkatli seyrediyor. Trafik ekipleri ise herhangi bir kaza yaşanmaması için geçitte emniyet önlemlerini sürdürüyor. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı