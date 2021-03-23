Yağmur sebebi ile kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak takla attı: 1 yaralı
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Yağmur sebebi ile kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak takla attı: 1 yaralı

23.03.2021 17:54 | Son Güncelleme: 23.03.2021 18:04
Yağmur sebebi ile kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak takla attı: 1 yaralı

Sakarya'nın Adapazarı ilçesi D650 karayolunda yağmur sebebi ile kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil takla atarak refüje düştü.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesi D650 karayolunda yağmur sebebi ile kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil takla atarak refüje düştü. Kazada sürücü yaralandı.

Kaza, Adapazarı-Karasu D650 karayolu Poyrazlar mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Adapazarı istikametinde seyir halinde olan otomobil, yağış sebebi ile kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıktı. Savrularak bariyerlere çarpan ve takla atan araç refüje ters şekilde düştü. Kazanın haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine sevk edilen ekiplerce araçtan çıkartılan ve ismi henüz öğrenilemeyen yaralı sürücü hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - SAKARYA

Yağmur sebebi ile kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak takla attı: 1 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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