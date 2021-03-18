Yağmur Sarnıç - Seren Serengil olayı nedir? Yağmur Sarnıç kimdir? Yağmur Sarnıç kaç yaşında?
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Yağmur Sarnıç - Seren Serengil olayı nedir? Yağmur Sarnıç kimdir? Yağmur Sarnıç kaç yaşında?

18.03.2021 12:46 | Son Güncelleme: 18.03.2021 12:52
Yağmur Sarnıç - Seren Serengil olayı nedir? Yağmur Sarnıç kimdir? Yağmur Sarnıç kaç yaşında?

Yağmur Sarnıç - Seren Serengil olayı pek çok kişinin araştırdığı isim olmaya devam ediyor. Emre Aşık ile bir dönem evli kalan ve geçtiğimiz yıllarda boşanma kararı alan Yağmur Sarnıç'ın ismi, pek çok olaya da karışmıştı. Peki, Yağmur Sarnıç - Seren Serengil olayı nedir? Yağmur Sarnıç kimdir? Yağmur Sarnıç kaç yaşında?

Emre Aşık ile geçirdiği olaylı boşanma davasından birini öldürmek için adam tutma suçuna kadar ismi pek çok olaya karışan Yağmur Sarnıç, son olarak da Seren Serengil ile tartıştı. Yağmur Sarnıç - Seren Serengil olayı nedir?

YAĞMUR SARNIÇ KİMDİR?

Galatasaray ve milli takımın eski futbolcusu Emre Aşık'ın eşi olarak tanınan Yağmur Sarnıç 1993 yılında dünyaya gelmiştir. 2012 yılında Emre Aşık ile Fransa'da evlenen Sarnıç'ın bu evliliğinden 3 çocuğu olmuştur.

İç mimar olan Yağmur Sarnıç, 2017 yılında sokakta bulduğu yaralı baykuşu veterinere götürmüştür. Baykuşun satıldığını öğrenince veterinerle tartışan Sarnıç, magazin sayfalarına konu olmuştur.

2018 yılında boşanma kararı alan Emre ve Yağmur Aşık çifti, 2019 yılında evliliklerine bir şans daha vermiş ancak 7 yıldır evli olan çift, ihanet iddialarının ardından yeniden boşanma başvurusunda bulunmuştur.

Tam da bu başvurudan sonra ikilinin olaylı boşanma davası başladı. İkilinin çekişmeli davası sürerken Emre Aşık'ın çocuklarının velayetini alması yeni bir krize neden oldu. Yağmur Sarnıç'ın sinir krizi geçirdiği anlar basına yansıdı.

Daha sonra Yağmur Sarnıç'ın adı büyük skandallara karıştı. Sarnıç, cezaevi firarisi Erdi Sungur ile Emre Aşık'ı öldürtme planı yaptığı, jandarmadan kaçtıkları, tehdit ve iş yeri basma davaları ile gündeme geldi.

YAĞMUR SARNIÇ - SEREN SERENGİL OLAYI NEDİR?

Emre Aşık'ın eski eşi Yağmur Sarnıç'ın gündeminde yine Seren Serengil vardı. Serengil'in kendisini hedef alan haberler yapmasından rahatsız olan Yağmur Sarnıç, yaptığı paylaşımla şoke etti.

Seren Serengil ile ilgili ağza alınmayacak hakaretlerde bulundu.

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