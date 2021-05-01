Yağmur Sarıoğlu yerde de hızlı

EKSTREM SPORLARA MERAKLIHacettepe Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği bölümünden mezun olan ve bir süre öğretim görevlisi olarak görev yapan Yağmur Sarıoğlu, daha sonra hayallerinin peşine düşüp pilotaj eğitimi almıştı.

EKSTREM SPORLARA MERAKLI

Hacettepe Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği bölümünden mezun olan ve bir süre öğretim görevlisi olarak görev yapan Yağmur Sarıoğlu, daha sonra hayallerinin peşine düşüp pilotaj eğitimi almıştı. Özel bir havayolu şirketinde pilot olarak görev yapan üç çocuk annesi Sarıoğlu, paraşütle atlamak, tırmanmak gibi ekstrem sporlara meraklı.

İkinci pilot olan Yağmur Sarıoğlu, daha önce verdiği röportajda "Ben biraz soğukkanlıyım. Dolayısıyla ilk uçuşumda çok heyecanlanmadım" demişti.

ÖNLEMLERİ İHMAL ETMİYOR

Adrenalin ve hız tutkunu Yağmur Sarıoğlu'nun yeni tutkusu ise motosiklet. Geçtiğimiz günlerde oğlunu motosikletle gezdirirken verdiği pozu sosyal medyada paylaşan Sarıoğlu, önceki gün de Bebek'te görüntülendi. Sahibi olduğu gözlük mağazasından çıkarken objektife yansıyan Sarıoğlu, tüm önlemlerini almış şekilde motoruna binip hızla uzaklaştı.

Motosikletiyle trafiğe çıkan Yağmur Sarıoğlu, kaskı ve koruyucu kıyafetiyle önlem aldı.

Kaynak: Hürriyet