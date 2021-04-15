Yağmur Sarıoğlu adeta eridi! Nasıl zayıfladığı ortaya çıktı
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Yağmur Sarıoğlu adeta eridi! Nasıl zayıfladığı ortaya çıktı

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Yağmur Sarıoğlu adeta eridi! Nasıl zayıfladığı ortaya çıktı

Eski futbolcu Sabri Sarıoğlu, önceki gün eşi Yağmur Sarıoğlu ve çocukları ile Bebek'te görüntülendi. Yaklaşık altı ay önce üçüncü kez anne olan Yağmur Sarıoğlu'nun doğum kilolarından kurtulduğu görüldü. İşte ünlü ismin zayıflama sırrı...

Sarıoğlu ve eşi, sahibi oldukları mağazada aylık denetleme yaptı. Yaklaşık altı ay önce üçüncü kez anne olmanın sevincini yaşayan pilot Yağmur Sarıoğlu'nun doğum kilolarından kurtulduğu görüldü.

DOĞUM KİLOLARINDAN NASIL KURTULDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Sarıoğlu, doğum kilolarından aralıklı oruç yöntemiyle kurtulduğunu söyledi. Yağmur Sarıoğlu, "Katı bir diyet uygulamayacağım, çünkü emziriyorum. Yürüyüş ve kardiyo antrenmanları yapıyorum" şeklinde konuştu.

Kaynak: Snob Magazin

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