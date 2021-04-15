Yağmur Sarıoğlu adeta eridi! Nasıl zayıfladığı ortaya çıktı

Eski futbolcu Sabri Sarıoğlu, önceki gün eşi Yağmur Sarıoğlu ve çocukları ile Bebek'te görüntülendi. Yaklaşık altı ay önce üçüncü kez anne olan Yağmur Sarıoğlu'nun doğum kilolarından kurtulduğu görüldü. İşte ünlü ismin zayıflama sırrı...