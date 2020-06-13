Yağmur öncesi çakan şimşekler görsel şölen oluşturdu Yağmur öncesi çakan şimşekler görsel şölen oluşturdu Amasya'da yağmur öncesi gökyüzünde şimşeklerden görsel şölen oluştu.

Yağmur öncesi çakan şimşekler görsel şölen oluşturdu

AMASYA - Amasya'da yağmur öncesi gökyüzünde şimşeklerden görsel şölen oluştu.

Amasya Organize Sanayi Bölgesinde yağmur öncesi peş peşe şimşekler çaktı. O anlar ise amatör kameraya anbean yansıdı. Şimşek sonrası yağmur etkili oldu.

Kaynak: İHA