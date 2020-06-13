Yağmur öncesi çakan şimşekler görsel şölen oluşturdu
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Yağmur öncesi çakan şimşekler görsel şölen oluşturdu

Yağmur öncesi çakan şimşekler görsel şölen oluşturdu Amasya'da yağmur öncesi gökyüzünde şimşeklerden görsel şölen oluştu.

13.06.2020 08:56 | Son Güncelleme: 13.06.2020 09:01

Yağmur öncesi çakan şimşekler görsel şölen oluşturdu

AMASYA - Amasya'da yağmur öncesi gökyüzünde şimşeklerden görsel şölen oluştu.

Amasya Organize Sanayi Bölgesinde yağmur öncesi peş peşe şimşekler çaktı. O anlar ise amatör kameraya anbean yansıdı. Şimşek sonrası yağmur etkili oldu.

Yağmur öncesi çakan şimşekler görsel şölen oluşturdu

Kaynak: İHA

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