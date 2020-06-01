Yağmur oluğuna sıkışan ebabili itfaiye kurtardı
Nevşehir'de bir apartmanda yağmur oluğuna sıkışan ebabil kuşu, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
01.06.2020 14:27 | Son Güncelleme: 01.06.2020 14:48
Nevşehir'de bir apartmanda yağmur oluğuna sıkışan ebabil kuşu, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Yeni Mahalle Okul Sokak'taki bir binanın çatısından kuş sesi duyan vatandaşlar, ayakları yağmur oluğuna sıkışan kuşu fark ederek itfaiyeye haber verdi.
Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, merdiven yardımıyla ulaştıkları kuşu kurtardı.
Ayağına dolanan ip ve telleri makasla kesen itfaiye personeli, kuşu doğaya saldı.
Kaynak: AA