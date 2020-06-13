Yağmur nedeniyle yaylada mahsur kalan 6 kişi kurtarıldı
NİĞDE'de yoğun yağış nedeniyle yaylada mahsur kalan 6 kişi, AFAD ekiplerince kurtarıldı.
13.06.2020 22:01 | Son Güncelleme: 13.06.2020 22:39
NİĞDE'de yoğun yağış nedeniyle yaylada mahsur kalan 6 kişi, AFAD ekiplerince kurtarıldı.
Bor ilçesine bağlı Postallı köyünün Hacıboylu Yaylası'nda aşırı yağış nedeniyle 6 kişi, mahsur kaldı. Yetkililere haber verilmesi üzerine bölgeye AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. AFAD ekipler 8x8 amfibik arazi aracıyla mahsur kalan 4 kadın, 1 bebek ve 1 erkeğe ulaştı. 6 kişi kısa sürede kurtarıldı.
Kaynak: DHA