Yağmur nedeniyle yaylada mahsur kalan 6 kişi kurtarıldı
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Yağmur nedeniyle yaylada mahsur kalan 6 kişi kurtarıldı

NİĞDE'de yoğun yağış nedeniyle yaylada mahsur kalan 6 kişi, AFAD ekiplerince kurtarıldı.

Yağmur nedeniyle yaylada mahsur kalan 6 kişi kurtarıldı
13.06.2020 22:01 | Son Güncelleme: 13.06.2020 22:39

NİĞDE'de yoğun yağış nedeniyle yaylada mahsur kalan 6 kişi, AFAD ekiplerince kurtarıldı.

Bor ilçesine bağlı Postallı köyünün Hacıboylu Yaylası'nda aşırı yağış nedeniyle 6 kişi, mahsur kaldı. Yetkililere haber verilmesi üzerine bölgeye AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. AFAD ekipler 8x8 amfibik arazi aracıyla mahsur kalan 4 kadın, 1 bebek ve 1 erkeğe ulaştı. 6 kişi kısa sürede kurtarıldı.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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