Yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp dereye yuvarlandı: 2 yaralı - Haberler
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Yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp dereye yuvarlandı: 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp dereye yuvarlandı: 2 yaralı

Trabzon'un Araklı ilçesi Karadere Yolu'nda arıcı kamyonu şarampole yuvarlandı.

BAYBURT (İHA) - Trabzon'un Araklı ilçesi Karadere Yolu'nda arıcı kamyonu şarampole yuvarlandı. Araçta sıkışan 2 kişi yaralı olarak sağlık ekipleri ve vatandaşlar tarafından çıkartıldı.

Kaza sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kamyonetleriyle Bayburt'a arı kovanlarını almaya giden arıcılar Karadere yolunda yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolü kaybederek dereye yuvarlandı. Kazayı fark eden yoldan geçen vatandaşlar kazayı 112 ekiplerine bildirdi. Vatandaşlarında yardımıyla sağlık ekipleri tarafından araçta sıkışan 2 kişi çıkarılarak ambulansla Araklı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor. - TRABZON

Yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp dereye yuvarlandı: 2 yaralı

Yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp dereye yuvarlandı: 2 yaralı

Yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp dereye yuvarlandı: 2 yaralı

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Haber: Yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp dereye yuvarlandı: 2 yaralı - Haberler
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