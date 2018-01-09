Yağmur Mahallesi Artık Yağmuru Dert Etmeyecek

MASKİ Genel Müdürlüğü, Demirci ilçe merkezinde yağmur sularından kaynaklı olası su birikintilerinin önüne geçmek için Yağmur Mahallesi'nde başlattığı yağmursuyu hattının betonarme imalatını tamamladı.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelinde vatandaşların gönül rahatlığı ile kullanabilecekleri sağlıklı altyapılar inşa etmeye devam ediyor. Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı, Demirci ilçe merkezinde yağışlı havalarda meydana gelebilecek su birikintilerini ve taşkınlarını önlemek için ilçe merkezinde yer alan Yağmur Mahallesi'ne 515 metrelik yağmursuyu hattı döşeme çalışmasını hayata geçirdi. MASKİ ekipler tarafından betonarme imalatlarının tamamlandığı hat üzerinde bağlantı işlemleri devam ediyor.

MASKİ Genel Müdürlüğü teknik personeli ile birlikte çalışmaların yapıldığı bölgede incelemelerde bulunan Yağmur Mahalle Muhtarı Necati Gökkaya, "Mahallemizdeki mevcut hat caminin altından geçiyordu. Yetersiz kalıyordu. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'den Allah razı olsun. Demirci'nin beynine neşter vurdu. Demirci'deki yağmur suyunun yüzde 80'i buradan geçiyor. Şuanda yapılan çalışma ile hem camimiz hem de Yağmur Mahallesi kurtuldu. Demirci'ye yapılan en büyük hizmetlerden biri bence burasıdır. Bu yapılan menfez üzerinde 30 tonluk kepçe çalışabiliyor. O kadar sağlam yapıldı. Çok memnunuz bu hizmetten. Şahsım ve mahallem adına teşekkür ederim. Haklarını ödeyemeyiz. Allah bin kere razı olsun. Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve MASKİ Genel Müdürümüze görevlerinde başarılar dilerim" dedi. - MANİSA