Yağmur kanalında mahsur kalan adam günler sonra kurtarıldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yağmur kanalında mahsur kalan adam günler sonra kurtarıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Yağmur kanalında mahsur kalan adam günler sonra kurtarıldı

ABD'nin Arizona eyaletinde günlerdir yağmur kanalında mahsur kalan adam, yoldan geçenlerin itfaiyeye haber vermesiyle kurtarıldı.

ABD'nin Arizona eyaletinde günlerdir yağmur kanalında mahsur kalan adam, yoldan geçenlerin itfaiyeye haber vermesiyle kurtarıldı.

ABD'nin Arizona eyaleti ilginç bir olaya sahne oldu. Glendale'da 30'lu yaşlardaki bir adamın günlerdir yağmur kanalında mahsur kaldığı ortaya çıktı. İtfaiye tarafından yapılan açıklamada, yoldan geçenlerin adamın kolunu görmesi üzerine 911'i aradığı, bölgeye kurtarma ekibi gönderildiği belirtildi. Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, kanaldaki adamın kanala yerleştirilen merdiven yardımıyla mahsur kaldığı yerden çıktığı görüldü. Günlerdir kanalda olduğu belirtilen adam sağlık kontrolünden geçirilmek üzere hastaneye götürülürken, neden kanala girdiğine dair bir detay paylaşılmadı. - ARIZONA

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Binali Yıldırım Donald Trump Sezai Temelli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Müge Anlı Özge Özder Seren Serengil
Spor Umut Meraş Sergen Yalçın Mustafa Denizli Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Yemek Tarifleri Fatih Terim Mehmet Fatih
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Yağmur kanalında mahsur kalan adam günler sonra kurtarıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 01.10.2021 17:35:28. #1.17#