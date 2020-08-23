Yağmur evleri su altında bıraktı
Van'da gece saatlerinde etkili olan yağmur, bazı mahallelerde evleri su altında bıraktı.
23.08.2020 10:12 | Son Güncelleme: 23.08.2020 10:22
Van'da gece saatlerinde etkili olan yağmur, bazı mahallelerde evleri su altında bıraktı.
Dün gece saatlerinde etkili olan yağmur, Van'ın bazı mahallelerinde maddi zarara yol açtı. Cadde ve sokakların adeta gölete dönüştüğü Eminpaşa Mahallesi'nde vatandaşlar dışarı çıkmakta zorlanırken; Van Büyükşehir Belediyesi, Edremit Belediyesi, İtfaiye Daire Başkanlığı ve VASKİ ekipleri mahallede çalışma başlattı. - VAN
Kaynak: İHA