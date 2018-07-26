Yağmur Eskişehir'i Terk Etmiyor

Eskişehir, son günlerdeki özellikle öğleden sonra rüzgar ve aralıklarla yağan şiddetli yağmurun etkisinden kurtulamıyor.

Sabah kapalı havanın gözlemlendiği kent, öğlen saatlerinde önce şiddetli rüzgar ve ardından birkaç saat süren yağmurun etkisi altında kaldı. Aniden bastıran yağmur her zaman olduğu gibi bugün de vatandaşlara zor anlar yaşattı. Uzun süre boyunca etkili olan yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar yağmurdan korunmak için saçakların altına sığınırken, bazı vatandaşlar da yaşananlara aldırış etmeden yağmur altında yürümeyi tercih etti. Yağmura hazırlıklı vatandaşlar ise hemen şemsiyelerinin altına sığındı.

Meteoroloji yetkililerinden alınan bilgiye göre; son 3 günde Eskişehir kent merkezinde metrekareye 6,7 kilogram, Mihalıççık ilçesine bağlı Çatacık bölgesine 20,4, Seyitgazi ilçesine 12,8 kilogram yağış düştü. Yetkililer, yağışların hafta sonuna kadar aralıklarla devam edeceğini belirttiler.

Bugün akşam saatlerinde hava sıcaklığı 23 dereceye kadar düşerken, meteorolojik verilerek göre maksimum rüzgar hızı saatte 26 kilometreye kadar çıktı.

Cuma gecesi hava sıcaklığının 17 dereye kadar düşmesi, gündüzünde ise yine öğlen saatlerinde yağmurun etkili olması bekleniyor. - ESKİŞEHİR