Yağmur Emir Güreşte Türkiye şampiyonu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Yağmur Emir Güreşte Türkiye şampiyonu

Yağmur Emir Güreşte Türkiye şampiyonu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Antalya'da gerçekleştirilen 11-13 yaş minikler Türkiye Güreş Şampiyonasında 46 kg. Minikler Serbest Güreş Şampiyonasında Kepsutlu Yağmur Emir Türkiye şampiyonu oldu.

Antalya'da gerçekleştirilen 11-13 yaş minikler Türkiye Güreş Şampiyonasında 46 kg. Minikler Serbest Güreş Şampiyonasında Kepsutlu Yağmur Emir Türkiye şampiyonu oldu.

Antalya'da düzenlenen 11-13 yaş arası Türkiye şampiyonasında minikler 46 kg Kepsut Oktay Koçman Ortaokulu öğrencisi Yağmur Emir Türkiye şampiyonu oldu. Oktay Koçman Ortaokulu Müdürü Erdal Özel öğrencilerinin kazandığı başarı sonrası yaptığı açıklamada "Öğrencimizin kazandığı başarıdan dolayı kutluyorum. Yağmur sporda olduğu kadar derslerinde de başarılı bir öğrenci kutluyorum" dedi. Yağmur Emir'in Türkiye şampiyonu olması Kepsut ilçesinde büyük sevinçle karşılandı. - BALIKESİR

Yağmur Emir Güreşte Türkiye şampiyonu
Yağmur Emir Güreşte Türkiye şampiyonu
Yağmur Emir Güreşte Türkiye şampiyonu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Kahreden tablo! Ay-Yıldızlılar, EURO 2020'nin en kötü takımı oldu
Kahreden tablo! Ay-Yıldızlılar, EURO 2020'nin en kötü takımı oldu
Formula 1'de Türkiye Grand Prix'si yeniden takvime alındı
Formula 1'de Türkiye Grand Prix'si yeniden takvime alındı
Formula 1'de 2021 sezonu takvimine yeniden dahil edilen Türkiye Grand Prix'si, 1-3 Ekim'de gerçekleştirilecek.
Formula 1'de 2021 sezonu takvimine yeniden dahil edilen Türkiye Grand Prix'si, 1-3 Ekim'de gerçekleştirilecek.
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar İlham Aliyev Deniz Poyraz Lütfü Türkkan Vladimir Putin
Magazin Şener Şen Ezgi Mola İbrahim Tatlıses Mehmet Ali Erbil
Spor Metin Oktay Fatih Terim Burak Elmas Hakan Çalhanoğlu Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Yağmur Emir Güreşte Türkiye şampiyonu - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.6.2021 10:32:10. #1.14#

title