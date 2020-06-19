Yağmur'da en çok onlar eğlendi Yağmur'da en çok onlar eğlendi Arnavutköyde etkili olan yağış sebebiyle bir çok yol ve ara sokakta su birikintileri meydana geldi.

Yağmur'da en çok onlar eğlendi İSTANBUL - Arnavutköyde etkili olan yağış sebebiyle bir çok yol ve ara sokakta su birikintileri meydana geldi. Yağmuru fırsata çeviren çocuklar suyun aktığı yolda oyun oynadı. Arnavutköy Boğazköy Mahallesi'nde yağışın etkisiyle birlikte sokaklarda su birikintileri oluşunca mahallede bulunan çocuklar oyun oynamaya başladı. Çocukların oyunu bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Kaynak: İHA