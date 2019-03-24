Yağmur Çamura Rağmen Seçim Çalışmaları Devam Ediyor

AK Parti Bahçesaray İlçe Başkanlığı seçime sayılı günler kala yağmur çamur demeden çalışıyor.

31 Mart Pazar günü yapılacak yerel seçimlere 1 hafta gibi kısa bir zaman kala AK Parti Bahçesaray İlçe Başkanlığı kar, kış, gece, gündüz, yağmur, çamur demeden seçim çalışmalarına devam ediyor. İlçe Başkanı Cumalı Sabırlı başkanlığında, mahalle mahalle, gece gündüz demeden her vatandaşa ulaşırken, başkan adayı Meki Arvas için oy topluyorlar.

AK Parti Bahçesaray İlçe Başkanı Cumali Sabırlı, "16 Nisan ve 24 Haziran'da yüzde 65 oyla liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'ın 65 yaş dönümü için hediye etmiştik. 31 Mart'ta da Allah'ın izniyle yüzde 69 oyla seçimi kazanacağız. Gece gündüz demeden çalmadık kapı, sıkılmadık el kalmayacak. Kendi bölgemde ilçemi rekor oyla kazandıracağız. Şimdiden ilçemize, ülkemize, liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'a hayırlı uğurlu olsun" dedi. - VAN

Kaynak: İHA