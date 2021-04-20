Yağmur çamur demeden çalıştılar
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Yağmur çamur demeden çalıştılar

Yağmur çamur demeden çalıştılar
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Düzce Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, 2021 yılının ilk 3 ayında yürütülen çalışmaları açıkladı.

Düzce Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, 2021 yılının ilk 3 ayında yürütülen çalışmaları açıkladı. Ekipler, 56 mahallede yol açma çalışmasından beton kaldırım uygulamasına kadar birçok alanda faaliyetlerini sürdürdü.

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, 2021 yılının ilk 3 ayında Düzce'nin 56 mahallesinde yeni yollar açarken, mevcut yolları da yeniledi. Ekipler, yayalara da konforlu ve güvenli kaldırımlar sunmak için çalışmalarına aksatmadan devam etti. Nisan ayına kadar şehirde yapılan çalışmaları değerlendiren Fen İşleri Müdürlüğü, deforme olan yollarda asfalt yama işlemleri için 58 bin 380 ton asfalt kullandı. Şehir trafiğini rahatlatmak adına da 290 metre yeni yol açtı.

35 bin metrekare doğal taş döşendi

Müdürlük tarafından şehrin farklı mahallelerinde yapılan üst yapı çalışmaları 2021 yılında da hız kesmeden devam ediyor. İl genelinde yeni imar yolları açılırken, mevcut yollarda ise düzenleme ve doğal taş döşeme çalışmaları gerçekleştirildi. Çalışmalar kapsamında sadece üç ayda toplam 3 Bin 453 metrekare doğal plaktaş döşendi. Ekipler, 2 Bin 442 metretül de bordür örme işini tamamladı.

Yayalar unutulmadı

Yayaların için de kaldırım çalışmalarına ağırlık veren Fen İşleri Müdürlüğü, kilit parke örme işi ve beton kaldırım çalışmalarını da hızlandırdı. Ekipler, 2 Bin 338 metrekare kilit parke döşemesi yaparak onarım ve yenileme gereken her bölgede çalışmalarını aralıksız sürdürdü. 11 mahallede 644 metreküp beton kaldırım çalışması tamamlandı. Öte yandan 81 metretül yağmur oluğu örüldü. Fen İşleri Müdürlüğü, şehrin temel sorunlarından arınmasına yönelik alt ve üst yapı faaliyetlerini aralıksız sürdürecek. - DÜZCE

Yağmur çamur demeden çalıştılar
Yağmur çamur demeden çalıştılar
Yağmur çamur demeden çalıştılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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