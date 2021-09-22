Yağmur çamur demeden çalışıyorlar - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yağmur çamur demeden çalışıyorlar

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Yağmur çamur demeden çalışıyorlar

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'nün de yakından takip ettiği Şıralık bölgesinde oluşturulan spor kampusunun projesi içinde bulunan yedek stadın tribünleri yerleştirilmeye başladı.

DÜZCE (İHA) - Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'nün de yakından takip ettiği Şıralık bölgesinde oluşturulan spor kampusunun projesi içinde bulunan yedek stadın tribünleri yerleştirilmeye başladı. Ekipler yağmur çamur demeden çalışmaları yürütüyor.

'Düzce'yi Spor Şehri' yapmak için açılan spor akademilerinin yanı sıra fiziki koşulları da iyileştirmek için kolları sıvayan Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Şıralık bölgesinde yapımı devam eden yedek stadın kısa sürede bitirilerek Düzcelilerin hizmetine sunulacağını açıkladı. Düzce'de gençlerin zararlı alışkanlıklardan uzak durması ve herkesin spor yapması için kurulan amatör spor kulüplerinin aynı zamanda Düzce'nin gururu Düzcespor'un da yedek stat olarak kullanacağı stadın çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

Tribünler kuruluyor

Bahçeşehir bölgesinde bulunan güreş sahasının kaldırılmasının ardından tribünleri de yedek statta değerlendirilmeye başladı. Sökülen tribün malzemelerinin tamamı yedek stat kullanılırken tribünler 2 Bin 300 seyirci kapasitesi ile sporseverlere hizmet verecek. Tribünlerde 35 kişilik protokol ve basın tribünü de olacak.

Şıralık bölgesinde devam eden yedek stat çalışmalarında amatör spor kulüpleri taraftar ile dolu tribünlerde spor müsabakaları yapabilecek. Aynı zamanda Düzcespor'un yeni stadının yapımı bitene kadar profesyonel maçlarını oynayabilecek.

"Spor kulüplerimizin yanındayız"

Düzce'nin spor alanında adından söz ettirmek için sadece zihinsel değil fiziki şartları da iyileştirmek için projeler ürettiklerini kaydeden Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, " İlimizin her alanda gelişmesini ve gençlerimizin serbest zamanlarını verimli bir şekilde kullanmaları için onları spor ve bilime yöneltiyoruz. Spor akademileri ile küçük yaşlardan itibaren spor ile tanıştırıyoruz. Mahallelerde de gençlerimizin spor yapmalarını istiyoruz. Amatör spor kulüplerimizin ve Düzcespor'umuzun kullanabileceği 2 Bin 300 kişi kapasiteli yedek stadın tribünlerini de yeniden kuruyoruz. Tribünlerin ardından kısa sürede diğer çalışmaları da tamamlayarak tüm sporseverlerin hizmetine alacağız" ifadelerinde bulundu. - DÜZCE

Yağmur çamur demeden çalışıyorlar

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ekrem İmamoğlu Muhammed Ali Fatih Erbakan
Magazin Oğuzhan Koç Düm Tek Tek Tanem Sivar Bülent Ersoy
Spor Fatih Terim Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Mario Balotelli Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Ziya Selçuk
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Yağmur çamur demeden çalışıyorlar - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.09.2021 16:18:07. #1.12#