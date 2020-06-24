Yağmur bulutlarının gelişi havadan görüntülendi
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Yağmur bulutlarının gelişi havadan görüntülendi

İstanbul semalarında yağmur bulutlarının tekrar gelişi havadan görüntülendi.

Yağmur bulutlarının gelişi havadan görüntülendi
24.06.2020 16:12 | Son Güncelleme: 24.06.2020 16:48

İstanbul semalarında yağmur bulutlarının tekrar gelişi havadan görüntülendi. Görüntülerde, kara bulutların gökyüzünü kapladığı görülüyor.

İstanbul'da Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından yağmur tekrar başladı. Yağmurla birlikte mega kenti kara bulutlar sardı. Yağmur bulutlarının İstanbul semalarında görünümü ise havadan görüntülendi.

(İHA)

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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