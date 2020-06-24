Yağmur bulutlarının gelişi böyle görüntülendi
Yağmur bulutlarının gelişi böyle görüntülendi İstanbul semalarında yağmur bulutlarının tekrar gelişi havadan görüntülendi.
24.06.2020 16:50 | Son Güncelleme: 24.06.2020 17:27
Yağmur bulutlarının gelişi böyle görüntülendi
İSTANBUL - İstanbul semalarında yağmur bulutlarının tekrar gelişi havadan görüntülendi. Görüntülerde, kara bulutların gökyüzünü kapladığı görülüyor.
İstanbul'da Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından yağmur tekrar başladı. Yağmurla birlikte mega kenti kara bulutlar sardı. Yağmur bulutlarının İstanbul semalarında görünümü ise havadan görüntülendi.
Kaynak: İHA