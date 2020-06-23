Yağmur bulutlarının gelişi böyle görüntülendi
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Yağmur bulutlarının gelişi böyle görüntülendi

Yağmur bulutlarının gelişi böyle görüntülendi İstanbul'da yağmur başladı Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından kent genelinde yağmur başladı.

23.06.2020 21:33 | Son Güncelleme: 23.06.2020 22:07

Yağmur bulutlarının gelişi böyle görüntülendi

İstanbul'da yağmur başladı

İSTANBUL - Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından kent genelinde yağmur başladı. Yağmur bulutlarının İstanbul semalarında görünümü ise havadan görüntülendi.

İstanbul'da Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından beklenen yağmur başladı. Yapılan uyarıların ardından kara bulutlar öğle saatlerinde kent genelini kara bulutlar kapladı. Yağmur bulutlarının İstanbul semalarında görünümü ise havadan görüntülendi.

Yağmur bulutlarının gelişi böyle görüntülendi

Kaynak: İHA

Manşet

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