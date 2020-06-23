Yağmur bulutlarının gelişi böyle görüntülendi
Yağmur bulutlarının gelişi böyle görüntülendi İstanbul'da yağmur başladı Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından kent genelinde yağmur başladı.
23.06.2020 21:33 | Son Güncelleme: 23.06.2020 22:07
Yağmur bulutlarının gelişi böyle görüntülendi
İstanbul'da yağmur başladı
İSTANBUL - Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından kent genelinde yağmur başladı. Yağmur bulutlarının İstanbul semalarında görünümü ise havadan görüntülendi.
İstanbul'da Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından beklenen yağmur başladı. Yapılan uyarıların ardından kara bulutlar öğle saatlerinde kent genelini kara bulutlar kapladı. Yağmur bulutlarının İstanbul semalarında görünümü ise havadan görüntülendi.
Kaynak: İHA