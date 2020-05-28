Yağmur bulutlarının eşsiz manzarası havadan görüntülendi
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Yağmur bulutlarının eşsiz manzarası havadan görüntülendi

Dün etkisini gösteren kuvvetli yağışın ardından İstanbul semalarında bugün öğle saatlerinde yağmur bulutları eşsiz görüntüler oluşturdu.

Yağmur bulutlarının eşsiz manzarası havadan görüntülendi
28.05.2020 12:27 | Son Güncelleme: 28.05.2020 12:27

Dün etkisini gösteren kuvvetli yağışın ardından İstanbul semalarında bugün öğle saatlerinde yağmur bulutları eşsiz görüntüler oluşturdu. Kartpostallık manzara havadan görüntülendi.

İstanbul'da dün etkisini gösteren kuvvetli yağışın ardından bugün öğle saatlerinde yağmur bulutları görüldü. İstanbul semalarında kendini gösteren yağmur bulutları eşsiz görüntüler oluşturdu. Havadan çekilen görüntülerde kentin belli noktalarında kara bulutlar görülürken, kimi noktalarda ise güneş açması kartpostallık görüntüler oluşturdu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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