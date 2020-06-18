Yağmur bulutlarından görsel şölen
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Yağmur bulutlarından görsel şölen

Yağmur bulutlarından görsel şölen Sakarya'nın Akyazı ilçesinde yağış öncesi yağmur bulutları görsel şölen oluşturdu.

18.06.2020 17:31 | Son Güncelleme: 18.06.2020 18:11

Yağmur bulutlarından görsel şölen

SAKARYA - Sakarya'nın Akyazı ilçesinde yağış öncesi yağmur bulutları görsel şölen oluşturdu.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi şehirde beklenen kuvvetli yağışlara ilişkin olarak vatandaşları uyarmıştı. Yapılan açıklamada, metrekareye 21 ila 50 kilogram arasında yağış düşeceği tahmin edilmişti. Şehir genelinde etkili olan yağış öncesinde Akyazı ilçesinde yağmur bulutlarının hareketi bir vatandaş tarafından görüntülendi. Yağmur öncesi bulutların görüntüsü ise görsel şölen oluşturdu.

Yağmur bulutlarından görsel şölen

Kaynak: İHA

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