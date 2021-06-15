Yağmur bulutları böyle geldi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Yağmur bulutları böyle geldi

İhlas Haber Ajansı / Selim Bayraktar - Haberler | Güncel

Yağmur bulutları böyle geldi İstanbul'da öğle saatlerinde etkili olan yağmur öncesi kentin üzerini kara bulutlar kapladı.

Yağmur bulutları böyle geldi

İSTANBUL - İstanbul'da öğle saatlerinde etkili olan yağmur öncesi kentin üzerini kara bulutlar kapladı. Bulutların gökyüzünü kaplaması ve yağmurun gelişi drone ile görüntülendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından öğle saatlerinde İstanbul'da bir çok ilçede etkili olan sağanak yağış öncesi kentin üzeri kara bulutlarla kaplandı. Yağış öncesi gökyüzünü kaplayan kara bulutlar ve yağmurun gelişi drone ile görüntülendi.

Yağmur bulutları böyle geldi
Yağmur bulutları böyle geldi
Yağmur bulutları böyle geldi
Yağmur bulutları böyle geldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Selim Bayraktar

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Sedat Peker Bülent Turan Meral Akşener Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Sarp Akkaya Şeyma Subaşı Özge Özpirinçci Farah Zeynep Abdullah
Spor Şenol Güneş Okay Yokuşlu Burak Yılmaz Sergen Yalçın Christian Eriksen
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Yağmur bulutları böyle geldi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.6.2021 18:46:03. #1.14#

title