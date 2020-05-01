Yağmur aniden bastırdı, yollar göle döndü
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Yağmur aniden bastırdı, yollar göle döndü

01.05.2020 20:09 | Son Güncelleme: 01.05.2020 20:11

Yağmur aniden bastırdı, yollar göle döndü Karabük'te aniden bastıran sağanak yağmur yolları göle çevirdi.

Yağmur aniden bastırdı, yollar göle döndü

KARABÜK - Karabük'te aniden bastıran sağanak yağmur yolları göle çevirdi.

Karabük'te akşam saatlerinde aniden bastıran yağmur sonucu sürücüler yollarda ilerlemekte güçlük çekerken, vatandaşlar ise kendileri yağmurdan korumak için etrafa kaçıştı.

10 dakika boyunca etkili olan ve metrekareye 3.5 kilogram yağışın düştüğü Karabük'te cadde ve sokaklar adeta dere yatağına döndü.

Meteoroloji yetkilileri kent genelinde sağanak ve gök gürültülü yağışların 6 Mayıs Çarşamba gününe kadar devam edeceğini, vatandaşların ani sel ve baskınlara karşın duyarlı olması istendi.

Yağmur aniden bastırdı, yollar göle döndü

Kaynak: İHA

Manşet

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