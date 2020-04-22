Yağmur altında vatandaşların ateşleri ölçülüp maske dağıtılıyor Yağmur altında vatandaşların ateşleri ölçülüp maske dağıtılıyor Şırnak'ın Uludere ilçesinde güvenlik güçleri yağmur altında vatandaşların ateşlerini ölçüp maske dağıtıyor.

Yağmur altında vatandaşların ateşleri ölçülüp maske dağıtılıyor

ŞIRNAK - Şırnak'ın Uludere ilçesinde güvenlik güçleri yağmur altında vatandaşların ateşlerini ölçüp maske dağıtıyor.

Uludere'de korona virüs salgını nedeniyle İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri kente giriş ve çıkışlarda kontrollerini sürdürüyor. Araçları durduran trafik polisleri vatandaşların ateşlerini ölçtükten sonra vatandaşlara maske takmaları konusunda uyarıda bulunuyor.

Uludere Belediye başkanı Sait Ürek virüse karşı topyekun bir çalışma içinde olduklarını söyledi. Ürek, "Virüsün çıktığı günden beri kaymakamlığımız, jandarma, polis ve sağlık ekiplerimizle beraber koordineli bir çalışma içindeyiz. İlçe giriş ve çıkışlar sürekli kontrollere tabi tutuluyor. Bu aldığımız önlemler sayesinde virüs çok şükür gelmedi. Tek çift plaka uygulaması sayesinde ilçede kalabalık ortamlar oluşmuyor. Bir ihtiyacı olan her gün gelemiyor belirli günlerde ilçeye geliyor. Köylerimize her gün bir köy gelmesi için çalışma yaptık. Tüm Uluderelilere sesleniyorum, lütfen evden çıkmayın" dedi.

Kaynak: İHA