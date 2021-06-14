Yağmur altında İstiklal Marşı'nı okudular
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Yağmur altında İstiklal Marşı'nı okudular

Demirören Haber Ajansı / Dinçer Akbir - Haberler | Güncel

İZMİT'te okula geç kalan 2 öğrenci, koştukları sırada İstiklal Marşı'nın okunması üzerine bahçede durarak yağmur altında marşa eşlik etti.

İZMİT'te okula geç kalan 2 öğrenci, koştukları sırada İstiklal Marşı'nın okunması üzerine bahçede durarak yağmur altında marşa eşlik etti.

İzmit Ulugazi İlkokulu'nda her pazartesi öğrencilerin bahçede sıra olarak okudukları İstiklal Marşı, bugün havanın yağışlı olması sebebiyle sınıflarda okundu. Okula geç kalan 2 öğrenci, arkadaşları sınıflarındayken başlayan İstiklal Marşı'nı duyunca, okul bahçesinde hazır ola geçerek İstiklal Marşı'na eşlik etti. İstiklal Marşı'nı tamamlayan öğrenciler, daha sonra koşarak sınıflarına gitti. Öğrencileri görenler davranışlarını takdir etti.


Yağmur altında İstiklal Marşı'nı okudular
Yağmur altında İstiklal Marşı'nı okudular
Yağmur altında İstiklal Marşı'nı okudular
Yağmur altında İstiklal Marşı'nı okudular
Yağmur altında İstiklal Marşı'nı okudular
Yağmur altında İstiklal Marşı'nı okudular
Yağmur altında İstiklal Marşı'nı okudular

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dinçer Akbir

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ahmet Şık Ali Babacan Hulusi Akar Emmanuel Macron Adil Karaismailoğlu
Magazin Enis Arıkan Selma Ergeç Tuğrul Tülek Erkan Petekkaya
Spor Nihat Özdemir Merih Demiral Mustafa Cengiz Hakan Çalhanoğlu Christian Eriksen
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Yağmur altında İstiklal Marşı'nı okudular - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.6.2021 15:45:52. #1.15#

title