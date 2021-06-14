Yağmur altında İstiklal Marşı'nı okudular

İZMİT'te okula geç kalan 2 öğrenci, koştukları sırada İstiklal Marşı'nın okunması üzerine bahçede durarak yağmur altında marşa eşlik etti.

İZMİT'te okula geç kalan 2 öğrenci, koştukları sırada İstiklal Marşı'nın okunması üzerine bahçede durarak yağmur altında marşa eşlik etti.

İzmit Ulugazi İlkokulu'nda her pazartesi öğrencilerin bahçede sıra olarak okudukları İstiklal Marşı, bugün havanın yağışlı olması sebebiyle sınıflarda okundu. Okula geç kalan 2 öğrenci, arkadaşları sınıflarındayken başlayan İstiklal Marşı'nı duyunca, okul bahçesinde hazır ola geçerek İstiklal Marşı'na eşlik etti. İstiklal Marşı'nı tamamlayan öğrenciler, daha sonra koşarak sınıflarına gitti. Öğrencileri görenler davranışlarını takdir etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dinçer Akbir