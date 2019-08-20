Yağmur altında fındık hasadı

20.08.2019 12:57

Ordu'nun Fatsa ilçesi başta olmak üzere birçok ilçesinde fındık hasadına devam eden üreticilere son günlerde bölgede etkisini sürdüren sağanak yağış engel oldu.

Bazı üreticiler yağan yağmurun altında fındıklarını toplarken bazı üreticiler ise bahçesinin eğimini ve bahçe şartlarına göze alarak fındık toplama işini erteliyor.

Son günlerde yağan yağmur nedeniyle fındık toplamakta zorlandıklarını ifade eden üretici Birol Kancan, "Yağmur, çamur demeden fındığımızı topluyoruz. Çok yağdığı zaman ise evimizde yağışların durmasını bekliyoruz. Hepimizin iş hayatı olduğu için sayılı gün iznimiz var ve bizler de fındığımızı bitirmek istiyoruz. Bahçelerde çalışmak gerçekten yorucu ve çok zor. Fındığımızı topladıktan sonra harmana seriyoruz ve patoza verdikten sonra tekrar kurutup pazara indireceğiz. Ailece kendimiz topluyoruz ve gücümüz yettiğince yardımcı işçi almamaya çalışacağız" dedi.

Üretici İsa Yıldız ise, "Bölgemizdeki yağış ciddi derecede bizlerin işlerini engelliyor. Fındık bahçesine gidemiyoruz ve zamanla yarıştığımız için geç kalıyoruz" diye konuştu. - ORDU

Kaynak: İHA