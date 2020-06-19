Yağmur altında Cuma namazı
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Yağmur altında Cuma namazı

Yağmur altında Cuma namazı Sivas'ta tarihi kent meydanında yağmur altında kılınan sosyal mesafeli Cuma namazı ilginç görüntüler oluşturdu Sivas'ta tarihi kent meydanında yağmur altında kılınan sosyal mesafeli Cuma namazı ilginç görüntüler oluşturdu.

19.06.2020 14:46 | Son Güncelleme: 19.06.2020 14:52

Yağmur altında Cuma namazı

Sivas'ta tarihi kent meydanında yağmur altında kılınan sosyal mesafeli Cuma namazı ilginç görüntüler oluşturdu

SİVAS - Sivas'ta tarihi kent meydanında yağmur altında kılınan sosyal mesafeli Cuma namazı ilginç görüntüler oluşturdu.

Sivas'ta Covid-19 tedbirleri kapsamında bir süre Cuma namazları kılınamamıştı. Açık alanda Cuma namazlarına izin verilmesinin ardında Sivas tarihi kent meydanındaki 4. Cuma namazı kılındı. Sosyal mesafe kuralları gözetilerek namazda normal saf tutulmadı. Namazda cemaat aralarında ki mesafeyi korudu. Namaz sırasında başlayan yağmur ise ilginç görüntüler oluşturdu. Kimileri namazına ağaç dallarının altına sığındı, kimisi şemsiyesini açmak zorunda kaldı kimileri ise başlarına geçirdikleri naylonlarla namazına devam etti.

Yağmur altında Cuma namazı

Kaynak: İHA

Manşet

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