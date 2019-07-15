Yağmur altında 15 Temmuz şehitleri anıldı

Sivas'ta il protokolü tarafından yoğun yağmura rağmen "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla il şehitlik ziyareti yapıldı

SİVAS - Sivas'ta yağmur altında "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla il protokolünce şehitlik ziyareti yapıldı

Darbe girişiminin 3'üncü yıl dönümü dolayısıyla il protokolü tarafından Yukarı Tekke Mezarlığı'nda bulunan Garnizon Şehitliği ile Polis Şehitliği ve İlk Şehitlik ziyaret edildi. Ziyarete Sivas Valisi Salih Ayhan, Garnizon ve 5'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Ömer Ertuğrul Erbakan, Sivas Belediye Başkan Hilmi Bilgin, ve diğer protokol üyeleri de katıldı. İlk olarak Polis Şehitliği'ni ziyaret eden protokol üyeleri, yağmur altında şehitlerin mezarlarına karanfil bırakarak, dua etti. Öte yandan Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki Özel Harekat Daire Başkanlığı'nın 15 Temmuz 2016 gecesi bombalanması sonucu şehit olan 4'üncü Sınıf Emniyet Müdürü Münir Murat Ertekin'in mezarını da ziyaret eden protokol üyeleri, mezara karanfil bıraktı. Şehit Ertekin'in yakınları ise mezar başında gözyaşı döktü. Daha soran Garnizon Şehitliği ve İlk Şehitlik'te ziyaret edildi. Ziyarette şehitlerin mezarlarına karanfil bırakılarak dua edildi.

Kaynak: İHA