Yağmur altına terk ettiler
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Yağmur altına terk ettiler

Yağmur altına terk ettiler
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Eskişehir'de etkisini gösteren yoğun yağış insanlar gibi hayvanları da olumsuz etkilerden, otlaması için çimenlik alana bağlanan bir atın sağanak yağış altında bırakılması görenleri üzdü.

Eskişehir'de etkisini gösteren yoğun yağış insanlar gibi hayvanları da olumsuz etkilerden, otlaması için çimenlik alana bağlanan bir atın sağanak yağış altında bırakılması görenleri üzdü.

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü'nün uyarısını yaptığı yoğun yağmur yağışı Eskişehir'de etkisini gösterdi. Aniden bastıran yağmurdan insanlar kaçarken bazı hayvanlar gene unutuldu. 71 Evler mahallesindeki boş bir arazide otlanması için bırakıldığı tahmin edilen sahipli atın, yağmur altında ıslanıp sırılsıklam kalması dikkat çekici bir görüntü sergiledi. - ESKİŞEHİR

Yağmur altına terk ettiler
Yağmur altına terk ettiler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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