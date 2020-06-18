Yağmur, Almanya'da bulunan iliğin nakli için enfeksiyonun geçmesini bekliyor
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Yağmur, Almanya'da bulunan iliğin nakli için enfeksiyonun geçmesini bekliyor

ANTALYA'da, enfeksiyon nedeniyle sol gözü görme yetisini kaybeden lösemi hastası Yağmur Damla Yanık (19) için aranan ilik, Almanya'da bulundu.

Yağmur, Almanya'da bulunan iliğin nakli için enfeksiyonun geçmesini bekliyor
18.06.2020 10:43 | Son Güncelleme: 18.06.2020 10:53

ANTALYA'da, enfeksiyon nedeniyle sol gözü görme yetisini kaybeden lösemi hastası Yağmur Damla Yanık (19) için aranan ilik, Almanya'da bulundu. Yağmur'a, ilik nakli enfeksiyon tedavisinin tamamlanmasının ardından yapılacak.

Yağmur Damla Yanık, 2 yıl önce lösemiye yakalandı. Hastalığa bağlı gelişen enfeksiyon nedeniyle sol gözü görme yetisini kaybetti. Tedaviyle atlattığı lösemiye yeniden yakalanan Yanık için aranan ilik Almanya'da bulundu. Yüzde 99 uyumlu ilik, 5 Haziran günü Almanya'dan getirildi.Vücudunda enfeksiyon olması nedeniyle henüz nakil ameliyatı gerçekleştirilemeyen Yağmur Damla Yanık, hastanede odasında çektiği videoda "16-20 Haziran arasında ilik nakli olacaktım, ancak enfeksiyondan dolayı süre uzadı. Enfeksiyonum geçer geçmez herkese güzel haberleri vereceğim. İyi haberleri sizinle paylaşacağım ve hepinizin duasında olmak istiyorum" dedi.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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