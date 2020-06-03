Yağmalama olaylarına karşı önlem
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Yağmalama olaylarına karşı önlem

İş yerlerine tahta plaka takılma çalışmaları Tahta plakalarla kapatılan iş yerlerinden görüntüler WASHINGTON - Siyahi Amerikalı George Floyd'un polis şiddeti sonucu ölümünü protesto gösterileri sırasında yağmalamalara karşı bazı iş yerleri camlarını tahta plakalarla kapatarak önlem aldı.

03.06.2020 00:01 | Son Güncelleme: 03.06.2020 00:06

İş yerlerine tahta plaka takılma çalışmaları

Tahta plakalarla kapatılan iş yerlerinden görüntüler WASHINGTON - Siyahi Amerikalı George Floyd'un polis şiddeti sonucu ölümünü protesto gösterileri sırasında yağmalamalara karşı bazı iş yerleri camlarını tahta plakalarla kapatarak önlem aldı.

Yağmalama olaylarına karşı önlem

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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